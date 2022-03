Pablo Montero revela si la familia Fernández cortó relación con él tras polémica bioserie

Ciudad de México.- El pasado lunes se estrenó la serie El último rey, el hijo del pueblo pese a la negativa de la familia de Vicente Fernández. Ante esta situación, el protagonista, Pablo Montero, reveló cuál ha sido la comunicación que mantiene con los hijos del fallecido cantante mexicano.

Y es que en los últimos días han surgido los rumores que aseguran que Gerardo y Alejandro Fernández han cortado toda relación con el actor, pero fue este último quién aclaró esta situación en la entrevista que dio al programa De Primera Mano.

De la misma manera, confesó que el hijo mayor de la dinastía ya pudo ver parte de su trabajo en la trama de Televisa, además de manifestar que continuará defendiendo este proyecto.

Le he mandado escenas, le he mandado canciones […] y me ha dicho cosas muy bonitas, con él es el único con el que he hablado, y nada más, pero de ahí, fuera de todo lo que se ha dicho yo lo que tengo que decir es que yo le tengo un cariño y mis padres me inculcaron un amor hacia Vicente y doña Cuquita y toda la familia […] yo estoy defendiendo con uñas y dientes lo que a mí me toca hacer, que es personificar y darle vida a este gran personaje", aseguró.