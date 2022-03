"Se le ve el implante": 'Gomita' luce ajustados leggings y la destrozan en Instagram por "plástica"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la controversial payasita 'Gomita', cuyo nombre real es Araceli Ordaz, logró causar una revolución en las redes sociales debido a que hace algunas horas compartió un video en la que presume su espectacular figura.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante del programa Sabadazo aprovechó para publicar una grabación en la que aparece sacando sus mejores movimientos de cadera mientras luce de lo más guapa.

La hermana de 'Lapizito' apareció modelando ajustados leggings de color azul claro que resaltaron sus curvas, los cuales combinó con una sudadera negra y el cabello suelto, así como maquillaje muy natural.

Aunque los fieles fans de 'Gomita' de inmediato salieron a escribirle mensajes de cariño y la llenaron con más de 40 mil Likes, sus detractores también se hicieron presentes y no han dejado de criticarla porque consideran que nunca se quitó los implantes de glúteo.

Cabe resaltar que hace unos meses la influencer de 27 años hizo un en vivo en esta red social para mostrar que sí se había quitado los silicones de su retaguardia.

Esta noche les vengo a hablar de los implantes que 'Gomita' oficial se quitó y los tiene este momento en sus manos, son los implantes de 325 gramos que ya no están en mi cuerpo, 325 gramos que le dijimos 'bye, no te necesito más, fui feliz contigo pero te dejo ir, como a mi ex'".