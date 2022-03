Se queda ciego: Tras acabar de taxista y 'desprecio' en Televisa, primer actor da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primer actor y comediante Sergio Defassio, quien trabajó desde los 80's hasta 2016 en Televisa, reapareció con una fuerte noticia y es que confesó al programa Sale el Sol que está perdiendo la vista.

El intérprete de novelas como Serafín, Carita de Ángel y Hasta que el dinero nos separe ha vivido unos difíciles años pues fue diagnosticado con un enorme tumor en el cerebro que lo obligó a alejarse del medio del espectáculo.

Cuando trató de regresar, los productores le dieron la espalda debido a su condición de salud, pues creían que tendría problemas para aprenderse los diálogos. Ante la falta de oportunidades en las empresas Televisa y TV Azteca, DeFassio no tuvo más remedio que comenzar a trabajar como chofer de aplicación.

Tras pasar de ser un reconocido actor a taxista, ahora el histrión de 69 años se enfrenta a un nuevo reto pues comenzó a perder la vista.

En una entrevista exclusiva con el matutino de Imagen TV, don Sergio comentó que se le desprendió la retina del ojo derecho por segunda ocasión y por ello tendrá que volver a ser llevado al quirófano.

Sentí de repente como si tuviera una basura (en el ojo) y dije 'no veo bien y está raro, siento algo ahí en el ojo' y me veían mis cuates y no tenía nada y dije 'tengo algo' y pues sí, tengo desprendimiento de retina", explicó.

El querido cómico contó que ya lo habían operado por este problema, sin embargo, la primera cirugía no funcionó y por ello requiere hacerse otra pero en esta ocasión lo sedarán completo: "No quedó bien la retina y me van a tener que operar, pero dice el doctor que ya no voy a ver bien de todos modos, de este lado ya no veo bien".

Defassio asegura que tuvo todos los cuidados necesarios para recuperarse de la cirugía pero aún así no sirvió de nada y no descarta que se haya podido tratar de una negligencia médica:

Si no quedo bien ya, pues a ver qué hacemos, casi tengo perdida la vista de este lado (derecho), ya me hicieron láser (en el izquierdo) para que no pase lo mismo", agregó.

