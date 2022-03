Tras 29 años en Televisa y vender comida para vivir, actriz deja las novelas y llega a 'Hoy' de luto

Ciudad de México.- Luego de perder su exclusividad en Televisa en 2016 y tener que cerrar uno de sus restaurantes de hamburguesas por deudas, una famosa actriz de telenovelas llega al programa Hoy de luto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Violeta Isfel, quien ante la falta de dinero y trabajo durante la pandemia se convirtió en empresaria y abrió un local de hamburguesas Isfel Burgers, al cual le fue también que abrió una segunda sucursal.

Sin embargo, la actriz, quien lleva 29 años en Televisa y su último melodrama ahí fue en 2019, sorprendió hace unos meses al anunciar que tuvo que cerrar el que tenía en Tizayuca, Hidalgo debido a que había más deudas que ingresos.

La actriz de melodramas como ¡Vivan los niños!, Clase 406, Lola, érase una vez, Las tontas no van al cielo y Atrévete a Soñar fue diagnosticada con depresión luego de revelar que tomaba hormonas para volver a convertirse en madre con su esposo.

Tras volver al teatro, Violeta dio una entrevista exclusiva al programa Hoy y respondió si publicaría contenido subido de tono en OnlyFans, ya que en el pasado ya ha publicado imágenes atrevidas.

No, yo no la verdad, no se me antoja mucho. No, esas fotos que he subido es porque mi esposo logró capturar un momento muy bonito. Es más, me vio de una forma que yo nunca me había visto y no me he puesto a pensar en eso la verdad".