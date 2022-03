Tras 'desfigurarse', villano de Televisa abandona México y se retira de las novelas para hacer esto

Ciudad de México.- Tras regresar a las telenovelas de Televisa este año, un guapo y talentoso villano anuncia que abandona México para continuar su carrera en la política, por lo que tendrá que retirarse de los melodramas.

Se trata del actor Carlos de la Mota quien dejó su carrera como arquitecto en República Dominicana para llegar a México y debutar en las telenovelas de Televisa en 2002 con Clase 406.

Posteriormente participó en melodramas como Mariana de la noche, Piel de otoño, La Madrastra, La fea más bella, Destilando amor, Cuando me enamoro, Por ella soy Eva, Lo que la vida me robó, Sin tu mirada y Médicos, línea de vida.

En Sin tu Mirada, el histrión dio vida al malvado 'Isauro Sotero', personaje para el cual tenía que lucir desfigurado. El histrión se tenía que someter a largas jornadas en el set de maquillaje para que le hicieran las cicatrices de quemaduras en el rostro.

Como se recordará, Carlos en 2020 inició una carrera en la política y fue designado viceministro para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el año pasado el actor de 46 años volvió a las telenovelas y lo hizo en Mi fortuna es amarte, producción de Nicandro Díaz protagonizada por David Zepeda y Susana González.

Tras finalizar el domingo pasado, y en su encuentro con la prensa en un evento en la CDMX, el histrión contó cómo se siente con el término de Mi fortuna es amarte y la gran audiencia que alcanzó de casi 6 millones de televidentes.

Sobre sus 21 años de trayectoria, el actor agradeció a México por darle trabajo durante tantos años:

Sin embargo, el actor contó que se va de México pues retomó su cargo político en República Dominicana.

El actor sorprendió al comentar que a diferencia de otros políticos, él mantiene un bajo perfil, confesando que no tiene escoltas.

No, nunca. No me lo hubiera permitido ni mi familia ni yo. Siempre hemos sido personas que nos dedicamos a trabajar. Estoy allá y tampoco tengo nada de seguridad. El pueblo me cuida (ríe) ¿Para qué tendría seguridad? Yo nunca le he hecho daño a nadie y siempre me he dedicado a trabajar en el arte y ahora para el Estado".