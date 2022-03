Tras volverse mujer y 'desfigurarse' con cirugías, conductor renuncia a Televisa y llega a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien se transformó en mujer en varias ocasiones y fue criticado por presuntamente abusar de las cirugías, da exclusiva a TV Azteca y revela que Televisa no le quitó su exclusividad, sino que él renunció a ella.

Se trata de Adrián Uribe, quien anunció hace unas semanas en Ventaneando que luego de 23 años trabajando en Televisa ya no contaba con contrato de exclusividad, por lo que podía trabajar donde él quisiera.

El conductor que estuvo en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron y también participó en telenovelas como Como tú no hay dos, anunció que se iba de gira fuera de México.

Luego de que se rumorara que tenía una supuesta deuda con la televisora tras haber sido hospitalizado y casi perder la vida hace unos años, y por eso aún no se quedaba sin exclusividad, ahora él aclara todo en exclusiva para TV Azteca.

Uribe, quien admitió que se ha hecho varias cirugías para conservar su físico y ha sido acusado por usuarios de abusar del bisturí y de 'arreglitos', arrancó con la gira Chavorrucos Tour con Adal Ramones y dieron los pormenores desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

La sorpresa de la noche fueron dos invitados muy especiales: Omar Chaparro y Eugenio Derbez, quienes asistieron al show para acompañar a sus colegas y grandes amigos. Al final, todos bailaron al ritmo de la canción de Omar, Las locuras mías.

En entrevista al terminar su presentación, Adrián y Adal compartieron cómo es ser padres de adolescentes y de niños pequeños, ya que los dos, en segundas nupcias, se casaron con mujeres mucho más jóvenes que ellos.

Tengo uno de 18 y una de un año, 4 meses. Estoy entre que doy el shot de tequila y la mamila a mi hija", dijo Uribe.

Adal, por su parte comentó: "A mí me toca de repente, Paola vive en LA y estudia cine pero Paola antes era ir por ella a las 3 am al antro, escucharla que platique y luego: 'Paola ya duérmete, tengo que levantar a las 7:30 a tu hermano para llevarlo al futbol'. Entonces lo llevaba y llegaba y Karla me decía: 'Te entrego a Cristóbal porque ya no puedo'. Entonces pues así nos tocó, así quisimos. Es el precio de habernos casado con alguien joven".

Por otro lado, luego de rumores de que habría acabado vetado y que ya no podría volver a utilizar su personaje de 'Vítor', Adrián aclaró que no fue Televisa quien le quitó su contrato de exclusividad, sino que él renunció a esta.

Contundente, el actor y conductor aclaró que él decidió no continuar laborando para la televisora de San Ángel bajo un contrato como talento exclusivo, pero sí lo hará por proyecto.

Yo tomé la decisión de no renovar el contrato. ¿Por qué? Porque así lo creí pertinente. Fueron muchos años que fue maravilloso y fue una gran relación y yo seguiré trabajando, como lo dije, con Televisa, ahora por proyecto... así como con cualquier empresa o plataforma donde haya un proyecto que yo considere sea algo bueno para mi carrera", aclaró.

