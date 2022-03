Adiós 'Hoy': Tras fracaso en 'VLA' y veto de Chapoy, conductora deja Televisa y llega a TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida exconductora del programa Hoy abandona las filas de Televisa para dar una exclusiva a Ventaneando de TV Azteca luego de que se rumorara que Pati Chapoy presuntamente la buscó vetar de la televisora.

Se trata de Mimí, quien formó parte del matutino Hoy con su propia sección llamada 'TBT' al irse a Televisa la ahora fallecida productora Magda Rodríguez, a quien conoció en el Ajusco, donde laboró por años antes de llegar a la empresa de San Ángel.

Luego, la integrante de Flans volvió al Ajusco y estuvo en programas como La Academia (de juez) y Venga la Alegría, donde fracasó al ser tundida en críticas por su actitud al participar y perder ante Sergio Sepúlveda en El Gran Chef.

Aunque el año pasado estrenó su propio talk show en la televisora, Mimí Contigo, este tuvo que ser pasado a los fines de semana por el bajo rating y finalmente fue sacado del aire sin que la conductora se despidiera del público.

El canal de YouTube Chacaleo reportó que la responsable de que este fuera cancelado sería la titular de Ventaneando Pati Chapoy, con el supuesto objetivo de extender el horario de su programa y hacerle competencia a De Primera Mano, pero esto no fue confirmado.

Según reportaron varias fuentes, altos ejecutivos del Ajusco querían eliminar el programa por la baja audiencia y después así fue, pues Mimí se unió al matutino de Imagen Televisión Sale el Sol.

Ya que ahora son menos comunes los contratos de exclusividad, y por ende los vetos, Mimí volvió a aparecer en TV Azteca luego de haber estado hace unas semanas en Televisa.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, la cantante y conductora reveló si alguna vez fue víctima de acoso durante su carrera musical, además de mandarle un mensaje a Sasha Sokol tras denunciar que fue abusada por el productor Luis de Llano.

Lo único que te quiero decir es que Sasha es mi compañera, mi amiga. Hemos compartido muchas cosas y desde aquí la abrazo con el alma. Se necesita mucho valor para levantar la voz y decir: 'ya no'. Se necesita valor para decirle a la gente no tengan miedo y una voz como la de ella, para decirnos: 'No estuvo bien, no está bien y nunca estarán bien ese tipo de acciones'".

Sobre si sufrió algún acoso o insinuación de otro productor durante su carrera, respondió:

Sin embargo, recordó cuando un conductor de televisión chileno le puso la mano en la cintura y le pidió que no la tocara.

¿Por qué me va a poner la mano en la cintura un wey que no conozco? Estábamos muy chiquillas pero igual más grandecitas y teníamos muy claro lo que nos gustaba y lo que no. El señor me puso la mano en la cintura y no me gustó".