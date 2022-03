Álex Fernández se convierte en padre tras el nacimiento de su hija Mía en Guadalajara

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 17 de marzo, se informó que Alejandro Fernández Jr., ya es padre tras el nacimiento de su hija Mía, producto de su matrimonio con Alexia Hernández.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Según datos del portal de espectáculos Hola, la niña nació pesando 3.15 kilogramos y midió 48 centímetros, siendo la segunda nieta de América Guinart y Alejandro Fernández.

Mía nació en Guadalajara, donde la familia Fernández reside desde hace mucho tiempo y apenas hace unos días tuvieron una reunión para celebrar el primer cumpleaños de Cayetana.

En una pasada intervención, Fernández Jr. confesó que desde hace mucho tiempo deseó ser padre joven, tal y como le pasó con el 'Potrillo', quien lo tuvo a los 22 años.

Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos", explicó.