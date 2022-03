¡Escándalo! Acusan a popular cantante de dejar en la calle a su expareja e hijo: "No eres hombre"

Florida, Estados Unidos.- Uno de los cantantes más populares del género urbano está en el 'ojo del huracán', pues en días recientes fue acusado en redes sociales por, presuntamente, dejar a su expareja e hijo "en la calle".

Se trata de Anuel AA, cuyo nombre civil es Emmanuel Gazmey Santiago. El músico, originario de Puerto Rico, está envuelto en una gran polémica pues sus excuñadas lo han acusado de ser un "sinvergüenza" que dejó a su expareja y a su hijo en común, en la "calle".

En la imagen, Anuel AA y Astrid Cuevas, la expareja con la que tuvo un hijo, Pablo Anuel

A través de historias de Instagram, las hermanas de Astrid Cuevas, la antigua pareja de Anuel AA, compartieron declaraciones en las que aseguran que el cantante de Dictadura dejó a madre e hijo en la calle; asimismo, señalan que el artista puertorriqueño no se preocupa por el menor y que solo le da dinero.

No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja. Los sacaste a la calle. No te preocupas, que ella no está sola", se lee en algunos mensajes.