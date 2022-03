Hundió su carrera: Tras veto en 'Hoy', galán de Televisa acaba divorciado, sin trabajo y en la ruina

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien fue vetado por años de Televisa y tuvo un fuerte pleito con su excompañera en el programa Hoy, Andrea Legarreta, revela que está en quiebra tras su divorcio y no tiene trabajo, por lo que su nueva pareja es su 'sugar mommy'.

Se trata del polémico Alfredo Adame, quien tras triunfar por años en telenovelas de la televisora de San Ángel como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente, Retrato de familia, entre otras.

Adame también fue conductor en el matutino Hoy, sin embargo, en los últimos años ha desatado polémica por sus múltiples escándalos, los cuales han opacado su trayectoria artística y han "hundido su carrera".

El actor culpó de este veto a Andrea Legarreta, a quien llamó "primera dama de Televisa" y le atribuyó el dar la presunta orden de "correr a más de 20 personas en el programa Hoy", lo que ha sido desmentido por la conductora.

Adame acabó vetado de Televisa por varios años y por el conflicto con Legarreta, seguro no volverá a pisar el matutino mientras la conductora sea titular por los fuertes ataques en su contra.

Y luego de desheredar a sus hijos, varios pleitos con famosos y dos divorcios, el más reciente en 2017 de Mary Paz Banquells, el actor presumía que tenía muchas ofertas de trabajo y vivía en un lugar muy costoso, sin embargo, ahora dice que está en la ruina y desempleado.

El actor reveló esto al ser cuestionado por la prensa sobre la deuda de 20 mil pesos que tiene con su primera exesposa Diana Golden, contra quien perdió la demanda por daño moral hace tiempo.

Que siga exigiendo, que vaya con San Judas Tadeo a pedirle. Yo la verdad no le puedo pagar, estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero, no le puedo pagar (...) Ya les expliqué yo, ya les explicó mi abogado que no tengo trabajo".