Maxine Woodside sale en defensa de Mauricio Martínez y acusa de tener intereses ocultos a Pati Chapoy

Ciudad de México.- La periodista Maxine Woodside, arremetió en contra de Pati Chapoy durante la emisión de su programa de radio, Todo Para la Mujer, al considerar muy mal de su parte el expresarse de esa forma en contra de Mauricio Martínez, acusándola de tener intereses ocultos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En su mensaje defendió al actor de teatro, al afirmar que él es muy talentoso y lo que ha logrado le ha costado mucho esfuerzo, por lo que no puede referirse a él con esas palabras.

Yo también puedo decir lo que quiera. A mi no me pareció lo que dijo Pati Chapoy, que Mauricio Martínez es una 'basura'. Puedes estar de acuerdo o no, pero no tienes por qué ofender. Es un muchacho que ha trabajado mucho y ha tenido mucho éxito. Mauricio criticó al jefe de Pati, yo creo que por eso le echó tierra", dijo.