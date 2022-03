Sebastián Rulli utiliza a 'Luis Alberto' para mandar fuerte mensaje a ¿Angelique Boyer?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El galán de Televisa, Sebastián Rulli causó conmoción en Internet, luego de utilizar a su personaje de Los Ricos También Lloran para enviar un fuerte mensaje a ¿Angelique Boyer?

Si bien la pareja de famosos no se ha dejado ver en conjunto, después de que la protagonista de Vencer el Pasado, Tres Veces Ana, Lo que la vida me robó y Amar a Muerto, anunció que se retiraría temporalmente de las telenovelas. Lo cierto es que el mensaje no estaba encaminado para ella, sino para sus propios seguidores.

Resulta ser que 'Luis Alberto' es un personaje que presenta algunas adicciones, una de ellas es el alcohol, por lo que Rulli decidió salirse de la piel de su personaje para invitar a reflexionar a la audiencia del remake de María la del Barrio.

El alcohol y la desilusión son el factor común denominador de las personas que se la pasan mal en la vida. Si vas a beber, que sea por una alegría, por el placer de compartir un brindis, pero no por un escape o presión (Y mucho menos sino lo controlas)

Esto fue celebrado por varios de sus seguidores, quienes empatizaron con el personaje e incluso algunos confesaron que sufrían mucho de verlo así.

'Luis Alberto' nos tiene sufriendo, muy buena reflexión

