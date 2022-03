Shock en TV Azteca: Exatleta de 'Exatlón' confiesa en 'Ventaneando' que su exnovio la golpeaba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la deportista mexicana Gloria Murillo, quien formó parte del reality Exatlón México, apareció en el programa Ventaneando para hablar de la violencia física y psicológica que sufrió con su exnovio.

Como se recordará, la exintegrante del equipo 'Rojo' aprovechó su cuenta de Instagram la semana pasada y tras la conmemoración del 8 de marzo, denunció que el joven Alejandro Zavala Noyola presuntamente había ejercido abuso en su contra durante mucho tiempo, lo cual ella se calló debido al miedo.

Tras hacer esta difícil confesión, ayer miércoles 16 de marzo Gloria apareció en Ventaneando a través de una entrevista y dejó en shock a la audiencia de TV Azteca al contar los detalles del tormento que vivió junto a su expareja.

Además del miedo, te da pena saber que todo lo que aguantaste y todo lo que viviste y que tardaste mucho para darte cuenta, yo en esta relación duré unos 2 años", explicó.

Gloria detalló que su exnovio comenzó a portarse violento cuando ella fue convocada a participar en Exatlón: "Ciertas personas no saben cómo sobrellevar esto, no sé, a lo mejor era todo normal y luego no les empieza a gustar que tienes eventos y la gente te empiece a conocer más".

Asimismo, la deportista oriunda de San Luis Potosí explicó que en una ocasión Alejandro quebró los vidrios de su auto en un arranque de celos mientras estaba conduciendo y eran acompañados por sus amigas.

También, Murillo comentó entre lágrimas que en una ocasión creyó que no saldría viva de su habitación debido a que su exnovio la atacó físicamente:

Tengo fotos de la puerta de mi cuarto rota cuando entró a la fuerza, entró por mí... sí realmente hubo violencia física hacia mi persona, si me llegó a poner la mano encima... una vez estaba encerrada en mi cuarto y literal yo pensaba 'de aquí no voy a salir' y de ahí dije tengo que cortar toda relación", agregó.

