'Survivor México': Famoso exparticipante presume en redes a quien sería su nueva pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En agosto de 2021, Pablo Martí se coronó como el ganador de la segunda temporada de Survivor México. Pero quien también destacó por su participación en el reality show fue Dennis Arana.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El exparticipante de La Academia 2020 está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, pues a través de sus historias de Instagram el cantante presumió a su presunta nueva pareja sentimental.

El guatemalteco publicó una fotografía que dejó pensando a sus seguidores, pues aunque se podía ver que se mostraba muy cariñoso con un misterioso hombre, no se apreciaba su rostro por completo.

Poco después hizo a un lado el misterio y reveló que se trataba del influencer Konrad Montero, por lo que los fans del popular exconcursante de Survivor comenzaron a sospechar que ambos iniciaron un romance.

Pese a que Dennis ya no ha publicado más imágenes junto a él, las especulaciones sobre un nuevo amorío no se han hecho esperar, aunque esto aún no ha sido confirmado por ninguna de las dos partes.

Cabe mencionar que en la semifinal de La Academia, antes de interpretar el tema Born This Way de Lady Gaga, Dennis Arana abrió su corazón y le dedicó algunas palabras a la comunidad LGBT:

Soy la voz de muchos jóvenes que creen que por ser como son, no pueden lograr sus sueños. Quiero decirles que Dios nos ama a todos… esta noche, llego a la semifinal para recordarles que el mundo no es para etiquetas, es para seres humanos", dijo.

Fuente: TV Notas