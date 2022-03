Televisa hunde a 'VLA': Tras casi morir y 12 años en TV Azteca, villano de novelas llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas llega al foro del programa Hoy luego de haber estado durante 12 años trabajando en TV Azteca y haber estado a punto de morir tras padecer Covid-19, dando un duro golpe al rating de Venga la Alegría.

Se trata de Leonardo Daniel, quien inició su trayectoria artística en la televisora de San Ángel en 1975 con Mundo de juguete. Actuó en Los ricos también lloran, La fiera, Rosa salvaje, Amor del barrio, Cañaveral de pasiones y La antorcha encendida.

En 1998, el histrión se cambió a TV Azteca y actuó en telenovelas como Azul tequila, Cuando seas mía, Agua y aceite y Pobre diabla, hasta que se fue a Telemundo, donde se unió al elenco de populares series como El Chema y El Señor de los Cielos.

En 2019 regresó a Televisa y estuvo en Cuna de lobos y a Médicos, línea de vida, sin embargo, cuando iba a participar en Vencer el desamor, el actor tuvo que ser despedido porque se contagió de Covid-19 y fue hospitalizado.

En entrevista para Ventaneando, el actor contó que temió morir: "Iba consciente al hospital. Estuve una semana en terapia intensiva pero no me tuvieron que intubar afortunadamente. Llegué a temer por mi vida. Es un pensamiento que llega a ti porque ahí es donde entiendes que el Covid-19 sí es una enfermedad mortal. Me estabilizaron".

Tras recuperar su salud, el villano de novelas volvió para interpretar al malvado 'Lisandro Mascaró' en Vencer el pasado y está de vuelta este 2022 con e papel de 'Severiano' en La Herencia, la cual se estrena el próximo lunes 28 de marzo a las 20:30 horas.

En el melodrama protagonizado por Michelle Renaud y Matías Novoa, el actor hará pareja con la gran actriz Anna Ciocchetti, quien dará vida a 'Catalina' y promete ser uno de los más vistos este año por Las Estrellas.

