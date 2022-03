Tras subir 20 kilos y perder exclusividad, galán de Televisa vuelve a las novelas y se vuelve mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor, quien fue el galán de telenovelas más codiciado durante 40 años en Televisa y perdió su contrato de exclusividad, reaparece para anunciar cómo fue transformarse en mujer para un proyecto y habla de su estado de salud.

Se trata de Eduardo Yáñez, quien lleva 7 años alejado de las telenovelas luego de ser el galán de melodramas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje y Amores Verdaderos.

El actor, cuyo último proyecto en melodramas fue Amores con Trampa en el 2015, se quedó sin contrato de exclusividad en 2018 y al año siguiente dejó en shock por aparecer en el programa Hoy irreconocible.

Yáñez alarmó a sus fanáticos al subir más de 20 kilos y lucir bastante hinchado, sin embargo, poco después aclaró que se trató de un medicamento que se autorecetó que contenía cortisona y al saber que esta era la causa, comentó que lo dejó.

El histrión ahora luce en forma a sus 61 años pese a los rumores que hay en el medio sobre su "mal carácter". Aunque se dijo que productores ya no lo querían tomar en cuenta por sus escándalos del pasado, él mismo revela por qué quedó fuera de una telenovela en 2021.

Y esque el actor acudió de invitado al programa De Primera Mano de Imagen Televisión, donde habló del papel que interpreta en la serie Mi tío, pues le dará vida a un transexual. Esta se estrena el próximo 25 de marzo por la plataforma Amazon Prime.

En su cuenta de Instagram, publicó la primera foto de él caracterizado como mujer, papel para el cual asegura empezaba a caminar y vestirse como una para entrar en personaje.

En el foro de De Primera Mano, Yáñez señaló que es de sus mayores retos laborales, además de que la serie trata acerca de la juventud y cómo los padres tratan de educar a sus hijos con el reto que engloban las redes sociales.

De acuerdo con Eduardo, su personaje era un rockero casado que tiene una hija, pero de repente ella desaparece y él se da cuenta cómo ha tratado a las mujeres como hombre y a partir de eso comienza a reflexionar sobre qué hará con su hija.

Y decide ser la mejor madre, se convierte en una mujer o sea no físicamente no es un transexual, es un travestí, pero adopta la personalidad completa de una madre por amor a su hija", expresó.

El actor contó que luego de 15 años viviendo en Estados Unidos sigue buscando una oportunidad en Hollywood, además de que reveló que de los únicos mexicanos allá con los que habla de vez en cuando es Jaime Camil.

Me gusta estar solo y me voy a Los Ángeles a intentarlo de nuevo, a clases de actuación, producción y dirección. Me pongo a escribir, he escrito unas historias y más adelante si pega una podría hablar de ello. Tomo LA como un lugar de retroalimentación y quitarme vicios que agarro cuando hago algún proyecto".

También aclaró si es cierto que salió de la telenovela Si nos dejan de Televisa, donde fue reemplazado por Alexis Ayala, por un pleito y no por motivos de salud como se especuló:

No me gusta aclarar nada porque no quiero aclararle nada a nadie pero te puedo decir que yo estaba haciendo 'Si nos dejan', que además fue una novela con mucho éxito, desde que se hizo en Azteca y me tocaba hacer el papel que hizo Fernando Luján".

Y agregó: "Estaba muy excitado por ello pero caí en una enfermedad de piedras en el riñón. No le había dicho a la empresa ni al productor pero me presenté a los ensayos ya con una operación, traía un catéter adentro entonces era horrible. Ahora estoy bien (...) Me hubiera encantado estar ahí pero no se pudo", concluyó.

Yáñez se prepara para su regreso a las telenovelas el próximo lunes 28 de marzo pues tendrá una participación especial en Corazón Guerrero, telenovela producida por Salvador Mejía para Televisa.

