Tras veto de Televisa y romance lésbico, querida conductora se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Luego de haber sufrido un veto de Televisa y haber firmado contrato con TV Azteca, una querida conductora dio un duro golpe al programa Venga la Alegría debido a que esta mañana reapareció en el matutino Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la querida comedianta y actriz Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien en 2020 dio tremenda sorpresa debido a que se unió a las filas de la empresa del Ajusco gracias a que el entonces director de contenido y distribución Alberto Ciurana (qepd) la contrató.

Sin embargo, la excolaboradora de VLA y Todos quieren fama ya se encuentra de regreso en la televisora de San Ángel desde el pasado 2021 cuando la invitaron a ser una de las participantes de la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

La conductora comenzó su trayectoria artística en Televisa desde 1995 haciendo programas como La casa de la risa y Humor... es los comediantes, hasta que en 2019 fue vetada de la televisora por irse a la cadena estadounidense Estrella TV.

A finales de año 'La Chupitos' dio mucho de qué hablar pues en una entrevista que dio al programa De Noche con Yordi Rosado en Unicable, terminó admitiendo que alguna vez había ligado con una mujer pese a que lleva años casada.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo sobre su 'romance' lésbico.