VIDEO: Mauricio Martínez confirma que ya denunció a Toño Berumen por abuso sexual

Ciudad de México.- Delante de las cámaras de televisión del matutino Hoy, el cantante Mauricio Martinez confirmó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México en contra del productor Toño Berumen a quien ha acusado de abuso sexual.

De acuerdo con el exparticipante del reality musical Operación Triunfo, fueron las palabras de la cantante Sasha Sokol contra Luis de Llano lo que le dio el valor de alzar la voz y revelar que había sido víctima del antes mencionado, situación que a su vez le ayudó a conocer que hay más víctimas que involucran al productor.

“Víctimas que fueron abusadas por él cuando tenían 14, 15, él tenía su tutela, yo hasta la fecha, no puedo escuchar música de los grupos Magneto, Mercurio, ni de Fey, no puedo escuchar porque me remonta a esa época traumática, ese día tan horrible que viví”.

Cabe destacar que las palabras del cantante se hicieron durante un espacio que buscaba analizar el abuso sexual cometido por personajes de poder, razón por la cual lamentó que las personas que denuncian este delito, sean revictimizadas pues aseguró, muchas veces las personas no creen lo que manifiestan y terminan por defender a quien es considerado el criminal, como fue su caso.

“Yo soy muy fuerte, quien me conoce sabe que soy muy valiente y que no le temo a nada. El mayor miedo que tiene una víctima de abuso sexual o se acoso sexual es que no te crean y eso es lo que me ha pasado a mí”.

A fin de defender su verdad y demostrar que en efecto es víctima del productor, Martínez subrayó que regresó a México y ya estuvo ante el Ministerio Público, no solo para cumplir con su deber como ciudadano, sino también para dar fuerza a las víctimas de este delito quienes en busca de una oportunidad en la industria del entretenimiento, terminan por encontrarse con personajes como Berumen.

“No es fácil, porque además estamos denunciando a personas conocidas, que también son queridas por mucha gente, y que mucha gente, pueden ser compañeros tuyos con los que trabajaste durante años, a lo mejor no te van a creer, a lo mejor se van a poner de lado de él, y eso lo tienes que enfrentar con entereza […] pero a mí me asiste la razón, estoy hablando con la verdad”, manifestó.

Mauricio Martínez además narró cómo ocurrieron los hechos, situación que pese a haber manifestado en la plataforma digital Twitter, quiso hacerlo ante las cámaras de televisión para exhibir al productor y dar fuerza a su denuncia, la cual ya está en manos de las autoridades capitalinas.

“Salí bastante nervioso. Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, recordó el también actor.

