Adiós Chapoy: Tras veto de Televisa, famosa actriz vuelve a México y traiciona a 'Hoy' con 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo en Televisa y hasta en el programa Hoy, reaparece en Venga la Alegría de TV Azteca tras regresar a México.

Se trata de Ana Bárbara, quien en el 2020 causó polémica tras firmar contrato de exclusividad con el Ajusco y estar en programas de como Venga la Alegría, Corazón Grupero y Ventaneando con Pati Chapoy luego de que se dijera que había sido vetada de Televisa.

Como se recordará, la artista protagonizó tremenda discusión con Daniel Bisogno en el 2000. En ese entonces, Ana Bárbara irrumpió en pleno foro de Ventaneando, con el permiso de Chapoy, para reclamarle al conductor por sus insultos.

Y es que el controversial presentador hizo comentarios despectivos sobre su físico, afirmando que la cantante "tenía los ojos tan separados que parecía marciana". Después hicieron las paces, sin embargo, no serían amigos en la actualidad.

Ahora, tras unirse a shows de Televisa como Siempre en Domingo, Muévete, Pequeños Gigantes y participaciones especiales en telenovelas como Amores Verdaderos, la 'Reina grupera' regresó a México y da declaraciones en exclusiva para la competencia de Hoy.

Durante su encuentro con reporteros en el aeropuerto de la CDMX, la cantante se mostró muy accesible con la prensa y externó todo su apoyo a sus compañeras del medio artístico que han denunciado cualquier tipo de abuso.

Además, la intérprete de Bandido agradeció que algunas de sus colegas la consideren un ejemplo de lucha y constancia.

Yo fui una mujer que ha observado las vidas de otras mujeres que han salido adelante y me inspiran totalmente, entonces si ahora lo soy me hace sentir maravillosamente bien”.

Al respecto de los abusos que han denunciado artistas como Sasha Sokol y Mauricio Martínez a manos de los productores Luis de Llano y Toño Berumen respectivamente, la cantante de música regional mexicana externó:

Tú puedes platicar con tus hijos y 40 años después, 50 años después o no sabes cuándo te das cuenta de que son temas de los que quizá no se tuvo esa comunicación que se debe, pero que finalmente como mujer, como madre, siempre voy a apoyar a una mujer que alza la voz, yo creo que están cambiando los tiempos y hay que seguir apoyándonos, no nada más en el género femenino, porque también en el género masculino hay mucho abuso de poderes".