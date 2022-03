Adiós Televisa: Tras 10 años en TV Azteca y 'romance' gay, galán se confiesa ¿y sale del clóset?

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, de quien se ha rumorado sobre su orientación sexual desde hace tiempo, reaparece y rompe el silencio sobre su vida amorosa y por qué nunca ha hecho pública a una pareja luego de salir del aire.

Se trata de David Zepeda, quien estuvo trabajando durante 10 años en TV Azteca y luego se cambió a Televisa en el 2009 para protagonizar telenovelas como Sortilegio, Soy tu dueña, Por amar sin ley, Vencer el desamor y Mi fortuna es amarte.

El sonorense contó que en 2019 perdió su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel y por esa razón se cambió a Telemundo. El histrión incluso intentó probar suerte en Estados Unidos, pero no logró alcanzar lo que buscaba en Hollywood.

Y esque contó que cuando vivía allá, se le acabó el dinero y tuvo que volver a México, pero esto le hizo estar seguro que lo de él son las telenovelas mexicanas, detalle que se confirmó al triunfar como 'Chente' en Mi fortuna es amarte, telenovela que alcanzó niveles de audiencia históricos y llegó a su fin el domingo pasado.

El galán de 48 años siempre ha sido hermético sobre su vida privada y pese a ser de los hombres más deseados del medio, nunca ha sido muy abierto respecto a su vida sentimental y se ha mantenido al margen de comentar sobre ella.

Cabe recordar que desde hace tiempo se especula que el actor sería homosexual, pese a que ha tenido relaciones serias con varias mujeres, según ha contado sin dar detalles. La última duró 10 años y fue con la actriz Lina Radwan.

Después de la muerte del estilista Daniel Urquiza, incluso surgieron rumores de que sostenía un presunto amorío con él y hasta algunos medios revelaron que existían supuestas pruebas. Esto hasta ahora no ha sido confirmado.

Por otro lado, durante una entrevista que sostuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, el histrión aseguró que le encantan las mujeres y, si fuera gay, no tendría problema alguno en admitirlo.

No me pudieron levantar un falso más tajante, o sea, amo a las mujeres, y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema y no tiene nada de malo".