Adiós Televisa: Tras años desaparecido y no tener para comer, galán de TV Azteca llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso exintegrante de La Academia, quien estuvo durante 16 años en TV Azteca y luego se fue a probar suerte a Televisa, llega a Venga la Alegría para hablar de su regreso a la música.

Se trata del querido actor y cantante Víctor García, quien participó en la primera generación de La Academia en el 2002, quedando con el segundo lugar en el concurso de canto. Desde ahí, su carrera despegó como la espuma.

El originario de Tamaulipas empezó a trabajar en televisión casi de inmediato y protagonizó telenovelas en el Ajusco como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Los Sánchez, Campeones, Pobre rico, pobre y Corazón en Condominio.

Desde reaparecer en el ojo público tras unos años desaparecido, Víctor contó que en sus inicios no la pasó bien económicamente pues no tenía dinero ni para comer, además de que seguido pasó hambre.

He pasado momentos complicados (...) yo pasé tres días de hambre ¡de hambre! yo llegué a vivir con 10 o 20 pesos".

Tras 16 años trabajando en el Ajusco, Víctor decidió irse a la competencia, Televisa, uniéndose al elenco de Por amar sin ley en 2018. Tras este proyecto, el cantante dejó la televisión y estuvo ausente de redes sociales hasta hace poco que reapareció.

Luego de estar en el programa Ventaneando de Pati Chapoy, el artista mexicano visitó el foro de Venga la Alegría y contó todo sobre su nuevo estilo musical, al que llama "regional pop" y cómo fue volver a la música tras tantos años enfocado a la televisión.

Junto a los conductores Anette Cuburu, Flor Rubio, Laura G y Ricardo Casares, Víctor contó que era un placer para él estar en Venga la Alegría y se dijo muy orgulloso por haber formado parte de La Academia.

También agradeció a la televisora por haberlo apoyado tantos años. Al ser cuestionado sobre por qué se ausentó tanto tiempo, declaró:

Le he dedicado mucho tiempo a la TV. Aquí en la empresa hice 5 telenovelas, 5 protagónicos, hice 6 discos, dos películas, conducciones. Me sentía muy agradecido y afortunado de hacer esos proyectos pero estaba en búsqueda de identidad musical. Agradezco infinitamente que el público me haya apoyado siempre".