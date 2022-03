Adiós 'VLA': Tras renunciar a Televisa y cirugías, polémica actriz reaparece desfigurada en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien renunció a Televisa desde hace más de una década, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy luego de haberse sometido a más de 50 cirugías y haber debutado en Venga la Alegría: Fin de semana.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la también modelo argentina Sabrina Sabrok, quien decidió alejarse de la televisión para incursionar en la industria para adultos, sin embargo, es recordada por haber formado parte de exitosos proyectos de San Ángel como La Hora Pico, Bailando por un sueño y Big Brother. E incluso, hasta condujo su propio programa en el canal Telehit.

En las últimas semanas, la guapa mujer de 52 años había estado dando entrevistas exclusivas al matutino de TV Azteca, sin embargo, este viernes 18 de marzo los traicionó con el programa Hoy y les hizo una impactante confesión.

Primero, Sabrok declaró frente a las cámaras de la emisión de Las Estrellas que ella en el pasado también sufrió acoso y abuso, pero comentó que no quiere entrar en detalles para no revivir esas viejas heridas: "Sí me ha pasado, pero lo he afrontado con terapias".

Y hablando de ese tema, la actriz invitó a más mujeres a no quedarse calladas y aprovechó para mandarle un consejo a Sasha Sökol, quien en días pasados denunció que fue víctima de abuso por parte de Luis de Llano:

Denuncien y díganlo en voz alta y ya... le digo que haga terapia y que se rodee de gente que la quiere", agregó.

Asimismo, Sabrina permitió que el reportero de Hoy la acompañara a someterse a su cirugía 54, la cual consistió en rasgarse los ojos. Y aunque muchos internautas consideran que la argentina ya está desfigurada por tantos arreglitos, ella dijo que se encuentra satisfecha con su físico:

Estoy muy contenta, mi ojo va quedar más sexy y aparte me va a rejuvenecer más la cara", explicó.

Fuente: Las Estrellas, Twitter @programa_hoy e Instagram @vengalaalegriatva