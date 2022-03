Benny Ibarra habla del caso de Sasha Sökol y su tío, Luis de Llano: "Ha generado mucho dolor"

Ciudad de México.- El pasado martes, 8 de marzo, la extimbriche, Sasha Sökol rompió el silencio y reveló que había sido víctima de abuso por parte del productor musical, Luis de Llano, hecho que sacudió a la farándula e incluso incitó a otros famosos a revelar sus propias experiencias, como lo fue el caso de Mauricio Martínez.

En el medio de esta situación quedó Benny Ibarra, compañero de Sökol de quien se sabe, son bastante unidos, la situación es que el cantante es sobrino de De Llano, lo que llevó a Andrea Legarreta a cuestionarlo durante su presentación en el programa Hoy, visita que hizo recientemente, para promocionar su participación en el Cumbia Machine Tour.

Benny no abordó directamente el tema y declaró que esta situación resulta ser bastante delicada para ambas partes de su familia e insinuó que es muy complicado para él, puesto a Sasha la ve como a su hermana, mientras que aprecia mucho a De Llano.

Es un tema muy delicado que ha generado muchísimo dolor en la familia. Ella es mi familia, mi hermana. Luis es un hombre que quiero muchísimo, que ha sido importante en mi vida. Me cuesta trabajo hablar del tema porque el 90 por ciento de las personas lo terminan utilizando como bala de cañón y no me puedo prestar a eso