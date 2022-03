De luto y enfermo: Tras 30 años en Televisa, polémico actor aparece en 'Hoy' ahogado en llanto

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien tiene 30 años de carrera en Televisa, hace algunas horas se ahogó en llanto en vivo en el programa Hoy luego de haber confesado que sufre una complicada enfermedad mental y haber estado de luto.

Se trata del también imitador y comediante Arath de la Torre, quien hace unas semanas declaró que le diagnosticaron depresión desde hace 3 años y que desde entonces, lucha por sobrevivir todos los días.

El protagonista de proyectos como Dr. Cándido Pérez contó que ha podido mejorar gracias a la terapia y los medicamentos, sin embargo, su situación se ha venido complicando tras la reciente muerte de su padre, Armando Villanueva, quien dejó de existir a finales del 2021.

Es un dolor inexplicable... estoy triste, y la verdad, no creo superarlo nunca; los recuerdos, las palabras y saber que ya no está, todo eso me duele, me duelen mis hermanos y mi madre, que quedó sola, viuda, pero todos juntos somos una familia y seguramente vamos a salir adelante. Estoy muy triste, mi papá era ejemplar, nunca se vencía de nada, y pese a su enfermedad siguió adelante y no se quejaba a pesar de estar ciego, eso para mí es un ejemplo grande", declaró a la revista TVyNovelas.