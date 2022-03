"Déjense de mama...": Tania Rincón estalla en foro de 'Hoy' y habla del 'pleito' con Escalona

Ciudad de México.- La querida conductora Tania Rincón dejó en shock a los usuarios de las redes sociales debido a las peculiares palabras que usó para hablar de su supuesto pleito con su compañera de Hoy Andrea Escalona.

Hace algunas horas la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez aprovechó sus historias de Instagram para hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus miles de seguidores, y aquí fue donde ellos aprovecharon para cuestionarle si se lleva mal con la exreina de belleza.

Andreita decidió grabar un video desde el foro del matutino de Televisa para encarar directamente a 'La Rincón' y que ella de una vez por todas aclarara si es verdad que no toleran trabajar juntas.

Por su parte, la sobrina de la productora Andrea Rodríguez Doria se echó a reír y añadió: "Tenemos muy buena relación".

Cabe resaltar que hace unos días Tania dio una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda y aquí también respondió a si se había molestado con Escalona cuando esta presuntamente la empujó mientras estaban en un juego y acabó en el piso en plena transmisión en vivo.

Me llevo muy bien con ella, creo que nos parecemos en el sentido de que las dos somos muy competitivas... Ese día ella estaba muy apenada porque además todo mundo le decía 'la aventaste' y ella decía 'no, me la llevé de corbata' y sí me llevé un madraz... pero no pasa nada".