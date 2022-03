Laura Zapata le rogaría a Thalía por dinero; la cantante reacciona y lanza dura advertencia

Ciudad de México.- Recientemente, Laura Zapata destapó que tuvo que rogarle a Thalía por ayuda, pero la cantante de '¿A quién le importa?' reaccionó con una dura advertencia, puesto ella habría considerado que todo giraba entornó al dinero.

De acuerdo con declaraciones de la antagonista de María Mercedes, ella recurrió a su hermana menor con la finalidad de demandar al asilo que maltrató a la abuela de ambas, Eva Mange, así que le pidió a la esposa de Tommy Mottola para que la apoyara en el proceso legal, a lo que Thalía decidió negarse.

Yo le dije 'yo lo quiero demandar', pero ella me dijo: 'No, porque son muy caros los abogados' y (sí) un pleito de esos cuesta caro, me imagino que fue por cuestión de imagen. No sé (si fue por dinero), nadie da lo que no tiene y lo que no quiere, tampoco puedes presionarla, yo le supliqué y me dijo: 'No, son muy caros los abogados'. Estoy sola en esto y no me importa porque tengo que defender a mi abuela", detalló la exparticipante de MasterChef Celebrity