Tensión en Televisa: Andrea Legarreta explota en vivo en 'Hoy' y advierte esto a ex de Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta explota en el programa Hoy luego de que se destapara que no le daba permiso a Erik Rubín para participar en la gira de sus exparejas: Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, quienes arrancarán el 'Perrísimas Tour 2022'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque en una rueda de prensa, 'La Guzmán' comentó en conferencia que necesitaba el permiso de Andrea para que Erik Rubín pudiera participar en el espectáculo que realizará junto a 'La Chica Dorada' en Estados Unidos.

Luego de que el propio Erik revelara que Paulina Rubio lo había contactado para participar en el concepto 'Cumbia Machine', y que Ana María Alvarado comentara que a Legarreta no le pareció muy buena idea, la conductora aclaró:

Me da mucha risa que digan que, si le daría permiso, no me tiene que pedir permiso de nada, de verdad no, lo he dicho una y mil veces, en verdad", explicó Legarreta.

Y agregó: "Con las dos ya compartí trabajos, compartí entrevistas, te digo, estuve en la boda de mi Ale, que la amo, que la admiro, me parece espectacular, gracias por lo que dijiste de mí en la entrevista amor, y la verdad es que al final sí creo que sería muy atractivo".

Posteriormente, la presentadora de Televisa reveló que las cantantes sí intentaron sumar a el exTimbiriche a su gira.

La verdad, sí ya lo habían invitado, les quiero decir, nada más que no ajustaron, gracias a Dios él tiene muchísima chamba, no ajustaron porque son muchas fechas y la verdad es que cuando él me dijo, le dije '¡está increíble!', de verdad está increíble".

Sin embargo, Legarreta no descartó que en algún momento su esposo pueda colaborar con ellas: "De pronto sucede verdad, no te digo que no, pero estaría padrísimo, a mí no me tiene que pedir permiso de nada".

Por su parte, Galilea Montijo bromeó con el tema del romance entre Erik, Alejandra y Paulina: "Estaría padre que le cantara la de Hey Güera y él con sus oblicuos así (enseñándolos), no sé, estoy pensando".

Sin embargo, Andrea Legarreta sorprendió al mandar una advertencia a las exnovias de su marido, pues puso una condición para que Erik esté: que demuestre su talento vocal, no nada más presuma su físico como lo sugirió Gali.

"No, si va a estar que cante, no va a estar nada más así de...". Inmediatamente, Montijo replicó:

Ya sé güey, ya estoy pensando en el show, o sea, en vender, acuérdate que lo mío es el escándalo, yo estoy pensando en vender boletos".

Finalmente, la conductora señaló: "Evidentemente ellas dos solas van a ser un gran éxito, les va a ir increíble".

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy, Agencia México