Adiós 'Hoy': Tras 21 años al aire, Andrea Legarreta 'renuncia' y estrena proyecto fuera de Televisa

Ciudad de México.- La querida conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, presumió su nuevo trabajo fuera de los foros del matutino de Televisa, en el que lleva trabajando más de 21 años.

Y esque la esposa de Erik Rubín, quien en sus inicios participó en telenovelas como ¡Vivan los Niños!, hizo su debut en teatro en la obra Sola en la oscuridad, producida por Morris Gilbert. ¿Deja la conducción por la actuación?

La conductora, quien tiene 33 años en Televisa, ha declarado en el pasado que ha llegado a renunciar al matutino por razones personales, pero luego terminan convenciéndola de no irse.

Sí renuncié un par de veces porque no me sentía feliz. No era como aferrarme pero me dieron motivos para no hacerlo y bueno, volvimos a intentarlo", explicó entonces.