Adiós Televisa: Tras retiro de las novelas y drástico cambio, actriz acabó enferma y 'desfigurada'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien puso a una pausa a su trayectoria artística para dedicarse al fisicoculturismo y quedar irreconocible, responde a la mala reputación que se ha hecho por su presunta mala actitud en foros.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la actriz Vanessa Guzmán, quien inició su carrra en Televisa en 1998 al participar en Camila. Luego actuó en Tres mujeres, Siempre te amaré, Entre el amor y el odio, Amar otra vez, Alborada, Atrévete a soñar y Soltero con hijas, su último proyecto.

Antes de regresar a las telenovelas en 2019, la actriz de 45 años estuvo 7 años alejada de la actuación luego de perder su contrato de exclusividad en 2011 en Televisa.

Tras ser señalada de ser "conflictiva" para trabajar por colegas del medio como Cynthia Klitbo y René Strickler, la exconcursante de Miss Universo optó por perseguir su sueño fuera de los foros y dedicarse al mundo del fitness.

Tras acaparar titulares el año pasado al bajar de peso y transformar radicalmente su figura, Vanessa empezó a participar y ganar en concursos de fisicoculturismo en México y Estados Unidos. Aunque aseguró que no se retiraba de la actuación, no ha regresado.

Y ahora, la actriz se sinceró y respondió a las declaraciones de sus excompañeros de telenovelas, afirmando que la responsable de su actitud en esos entonces era una dura enfermedad: la ansiedad, la cual no se trató adecuadamente.

Mi problema ante la ansiedad que desarrollé en algún proyecto que me generó una retracción completa a nivel social, no sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo, se me criticó, se me juzgo mucho, y yo lo único que vivía era una paranoia interna".

Guzmán reveló que este padecimiento le provocaba sentirse mal en determinadas locaciones.

En escenas grandes, llámese bodas, fiestas, en donde participan muchísimos extras, donde estamos todo el elenco, es de repente el sentir todo eso, obviamente desataba ese momento la ansiedad, esta temblorina de no saber ¿por qué?, esa falta de respiración", relató.

Ante esta situación, Vanessa contó que se veía obligada a salir huyendo del lugar donde estaban sus colegas.

Al no saberlo controlar, porque para todo eso hay un proceso, ejercicios, independientemente del medicamento, obviamente te genera una retracción, entonces lo primero que haces es casi que salir corriendo y esconderte y quedarte en tu camerino y no salir y no convivir y no socializar, porque a veces es encerrarte y ponerte a llorar sin saber por qué estabas llorando".

Tras años de tratar su problema de salud, ahora la actriz mexicana se encuentra enfocada en su estabilidad emocional, además de seguir compitiendo en el fisicoculturismo.

Hace 25 años me dijeron 'tienes todas las posibilidades de serlo', no hice caso, no lo quise hacer y 25 años después aquí estoy", concluyó.

Fuente: Agencia México e Instagram @vanessaguzmann y @bffvanessaguzman