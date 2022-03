Adiós TV Azteca: Tras traición de ejecutivos, Chapoy anuncia que deja 'Ventaneando' tras 26 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La titular de Ventaneando, Pati Chapoy, anunció a través de Twitter que dejó los foros del programa de espectáculos más longevo en la televisión mexicana luego de 26 años al aire.

Y esque este viernes 18 de marzo, la periodista no se presentó al aire en el programa de TV Azteca en medio de una ola de rumores, ataques y críticas hacia ella por sus comentarios sobre las acusaciones de Mauricio Martínez.

Como se recordará, luego de que Sasha Sokol señalara de abuso al productor Luis de Llano por mantener una relación con ella cuando era menor de edad, el actor tomó sus redes sociales para acusar al también productor Toño Berumen.

Su denuncia en redes fue desacreditada públicamente por Chapoy, quien lo llamó en pleno programa en vivo un "impresentable" y "basura", desatando el enojo de muchos famosos en el medio artístico y de usuarios en redes sociales.

Tras este escándalo mediático que golpeó la reputación de Chapoy, es ella misma quien anunció en su cuenta de Twitter que dejaba el programa, ya que publicó un video en el que aparece viajando en avión con el texto: "Buenos días... vámonos a volar".

Se desconoce a dónde fue, si salió de México o sigue dentro del país, sin embargo, sus constantes salidas de la empresa han hecho pensar que se avecinaría su retiro o el fin del programa de espectáculos.

Además, el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga comentó que la audiencia de Ventaneando iría en picada y estaría siendo superada por Alborada, telenovela de Televisa que está siendo retransmitida y por De Primera Mano de Imagen TV.

Incluso surgió el rumor de que Gustavo Adolfo Infante podría recibir una oferta de parte de TV Azteca ya que se estaban 'robando' a talentos de esa televisora como Rocío Sánchez Azuara y el productor Andrés Tovar. Esto no fue confirmado.

Cabe recalcar que es un secreto a voces que Pati Chapoy tenía roces con ejecutivos del Ajusco luego de que Alberto Ciurana llegara a la empresa con su equipo de producción. Y esque el fallecido director de contenidos habría intentado meterla a la cárcel cuando estaba en Televisa, según ella ha relatado.

Venga la Alegría sería recortado

En medio de estas especulaciones de que también tendría un pleito con Sandra Smester, surge nueva información que pondría a la titular de Ventaneando a temblar, y esque Zúñiga también reportó que Venga la Alegría sería recortado por baja audiencia ante el programa Hoy de Televisa.

Y eso no es todo, pues en el espacio que quede al aire se dice que entrarían los conductores de Chisme No Like Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes llegaron a TV Azteca hace unos meses con su propio programa por el Canal A Más.

Cabe mencionar que ni el programa ni sus conductores son del agrado de Chapoy, además de que Daniel Bisogno ha arremetido contra el argentino en varias ocasiones, haciéndole fuertes insultos por información que han divulgado sobre él.

Incluso, Bisogno habló de una posible demanda contra un comunicador, aunque esta no se concretó. Además, señalan que la llegada de ambos probaría que Chapoy ya no tendría la misma influencia que antes en los conductores que son contratados. Por estas razones ninguno ha aparecido en Ventaneando pese a que han sido promocionados en otras emisiones de la televisora.

Cabe destacar que hace unas semanas, la propia Pati y el elenco de Ventaneando se burlaron del rumor que circula sobre su supuesta salida del aire, pues publicaron un video en el que la periodista finge llorar con el texto:

Cuando inventan por 50ava vez que vas a salir del aire".

Se desconoce cuándo vuelva al aire la periodista y si los cambios en la televisora afecten al programa, sin embargo, lo que es un hecho es que el escándalo mediático provocado por los insultos de Pati a Mauricio dieron mucho de qué hablar y afectaron su imagen.

