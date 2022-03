Adiós 'VLA': Tras renunciar a TV Azteca y despreciar 'Hoy', conductor vuelve a novelas de Televisa

Ciudad de México.- Un conductor y actor, quien el año pasado era uno de los titulares en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, dejó en shock a todos al regresar a Televisa como protagonista de telenovela y este año podría debutar en otro proyecto.

Se trata de Brandon Peniche, quien en julio del año pasado se despidió de Venga la Alegría luego de 3 años como conductor pues confirmó que dejaba las filas del Ajusco para retomar su carrera en la actuación en Televisa.

Como se recordará, el hijo del actor Arturo Peniche inició su carrera en la televisora de San Ángel, donde actuó en telenovelas como Ni contigo ni sin ti y Un refugio para el amor, sin embargo, en 2017 perdió su contrato de exclusividad y se cambió al Ajusco.

En esa televisora incluso visitó Ventaneando con Pati Chapoy al ser presentado como nuevo talento en la empresa, integrándose de inmediato al matutino Venga la Alegría, donde duró 3 años al aire.

Sin embargo, este 2021 regresó a Televisa para protagonizar su primera telenovela, Contigo Sí, junto a Danilo Carrera y Alejandra Robles Gil, con Bárbara Islas, Lisardo y Anette Michel como villanos, producida por Nacho Sada.

Hace unos meses, en entrevista con el reportero Edén Dorantes a las afueras de Televisa, Peniche descartó tener interés en integrarse al programa Hoy o el reality Las Estrellas Bailan en Hoy ya que afirmó que quiere poner en pausa la conducción.

No... porque, me salí de la conducción para enfocarme más en mi carrera de actor y es lo que quiero hacer ahorita. Si no es para la conducción menos para bailar".