"El chavorruco de Televisa": Tras protagónico y 'cirugías', destrozan a galán de novelas por "viejo"

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa fue destrozado por usuarios debido a su apariencia, ya que afirman que ya se ve muy grande para ser protagonista de telenovela, además de que señalaron que su fama de galán ya se había acabado.

Se trata del actor Gabriel Soto, quien debutó en Televisa en 1996 con Mi querida Isabel, aunque su salto a la fama ocurrió al darle vida a Ulises 'El feo' en la telenovela Amigas y rivales, donde lucía completamente irreconocible.

En esa época, el actor de 46 años estaba en la cúspide de su carrera como galán de telenovela. En 2004 obtuvo el protagónico de Mujer de madera y luego vinieron más estelares en la empresa de San Ángel, además de papeles en Sortilegio y La fuerza del destino.

Soto fue el protagonista de La verdad oculta, Bajo las riendas del amor, Querida enemiga, Un refugio para el amor, Libre para amarte, Yo no creo en los hombres, Vino el amor y Caer en tentación. Los protagónicos venían uno tras otro.

Sin embargo, desde 2019 que su reputación ha sufrido un duro golpe pues inició una relación y luego se comprometió con su colega de origen ruso Irina Baeva, con quien se rumoró le fue infiel a su entonces esposa Geraldine Bazán. Esto le provocó infinidad de críticas.

Tras recibir el estelar de Soltero con hijas, luego Te acuerdas de mí y actualmente Amor dividido, en redes sociales han criticado a productores por "siempre elegir al mismo protagonista" sin importar su edad, pese a que a las mujeres las dejan de llamar para protagonista a partir de los 40 años.

En una entrevista que le hizo el reportero Edén Dorantes, le dijo a Soto que el público lo califica como uno de los "galanes más queridos de la televisión", a lo que él respondió:

Muchas gracias por eso. La verdad es que no dejó de agradecer todos los días por ese cariño que me dan. Por el lugar en el que me encuentro, gracias a ellos y todo el público. Ya son más de 20 años (...) lo que yo hago es tratar de hacer mi trabajo con mucha disciplina y en cada escena dejo el alma y el corazón, tratando de salirme de mi zona de confort".