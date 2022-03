Laura Zapata destapa 'turbios' secretos; arremetió contra Ernestina Sodi, Thalía y Alfredo Adame

Ciudad de México.- Recientemente, Laura Zapata acudió a una entrevista con la conductora Inés Moreno, donde hizo fuertes declaraciones en contra de Ernestina Sodi, Thalía e incluso arremetió en contra del polémico exconductor de Hoy, Alfredo Adame.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actriz de Rosa Salvaje, María Mercedes, La gata y Zacatillo, un lugar en tu corazón, narró que, tras ser secuestradas durante 10 días en el año 2002, junto con Ernestina Sodi; terminó por ser señalada por su media hermana como la autora intelectual del crimen en el libro que escribió tiempo después, Líbranos del Mal, hecho que la llevó a distanciarse de la madre de Camila Sodi.

Pero esto no fue todo, puesto declaró que Thalía tampoco pagó por su rescate, así como también le impidió lanzar su propia obra de teatro, Cautivas, donde cuenta su perspectiva del secuestro.

El secuestro fue un regalo que vino a decir quién era quién en le grupo familiar. En donde hubo movimientos muy cab...nes que no se hablaban, que no salían, que no aparecían", declaró Laura Zapata