¡Pleito en Televisa! Destapan presuntos roces entre dos actrices de telenovela 'Contigo Sí'

Ciudad de México.- En medio del gran éxito que cosechado por la telenovela Contigo Sí, las cual ya grabó sus últimos capítulos, recientemente salió a la luz que las actrices Alejandra Robles Gil y Tania Lizardo no se llevarían tan bien como muchos creían, incluso llegando a tener roces.

Así lo reveló la periodista Martha Figueroa en el programa Con Permiso, donde detalló que se enteró que hubo algunos problemas con Alejandra y Tania, según le hicieron saber algunas personas del elenco, donde todas se llevaban bien, excepto ellas dos.

Nos enteramos que todos se llevaban perfecto, ahora que dejaron de grabar se abrazaron mucho porque ¡ay te voy a extrañar!, pero que resulta que había dos que no sabíamos que no se llevaban tan bien, Tania Lizardo, pues Alejandra Robles Gil y ella no se llevaban muy bien", expresó.