Sin un peso y divorciado: Tras hundir a Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Tras revelar que no tenía dinero ni trabajo luego de ser vetado años de Televisa y hacer fuertes ataques contra Andrea Legarreta con quien trabajaba en el programa Hoy, actor de telenovelas llega a Venga la Alegría.

Se trata del controversial Alfredo Adame, quien en los 90's fue uno de los galanes del momento en Televisa, protagonizando melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia.

Adame también fue conductor del programa Hoy durante sus inicios, donde compartió créditos con Andrea Legarreta. Aunque todo parecía estar bien entre ellos, tras divorciarse por segunda vez (primero de Diana Golden y luego de Mary Paz Banquells), el histrión arremetió contra la presentadora.

El actor fue vetado de Televisa por órdenes de ejecutivos y públicamente culpó de este veto a Andrea, a quien llamó hace unas semanas "la primera dama de Televisa" y le atribuyó el dar la presunta orden de "correr a más de 20 personas en el programa Hoy".

El histrión no paró ahí sus ataques, pues también comentó que Legarreta le habría sido infiel a su esposo Erik Rubín con supuestos ejecutivos, comentarios que le valieron el odio de las redes sociales y el repudio de Andrea, quien lo señaló de violencia de género.

Desde entonces se cree que estaría vetado del matutino Hoy y sus escándalos han seguido a la orden del día, pues hace unas semanas se involucró en una riña vial en las calles de la CDMX, la cual fue captada en video.

El conductor hace unos días comentó que no tenía ni un peso y estaba desempleado, por eso ahora estaba con una mujer que era su 'sugar mommy' y le pagaba todo, nada más y nada menos que una exconcursante de Enamorándonos de TV Azteca.

Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo.

Ahora, llega a Venga la Alegría y da tremenda exclusiva pues tras declarar que había desheredado a sus hijos y retirarles el habla por apoyar a su exesposa durante el divorcio, ahora el actor de 63 años quiere casarse de nuevo con Magaly Chávez, su nueva novia.

Y esque para las cámaras del matutino del Ajusco, fue cuestionado sobre el anillo de compromiso que le dará a la joven, quien es casi 30 años menor.

No... claro, pues sí, ya le mandé el catálogo de anillos y que escoja el que quiera. Se lo voy a entregar de compromiso, no vaya a ser que me la ganen y me la roben. Le entregaré el anillo y ya la fecha la ponemos después".