Tras despido de TV Azteca y 'abusar' de cirugías, conductora se une a 'VLA' y aplasta a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien ha tenido un drástico cambio físico desde su llegada a TV Azteca hace 6 años, se une a Venga la Alegría y hace fuertes declaraciones, aplastando el rating del programa Hoy de Televisa.

Se trata de Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', quien saltó a la fama en Enamorándonos en 2016 y desde entonces se ha sometido a varias cirugías y procedimientos estéticos para cambiar su físico, mismos que la dejaron irreconocible.

El carisma de la famosa influencer hizo que se ganara el cariño del público y fuera integrada al elenco de VLA Fin de Semana. Aunque fracasó en el reality show MasterChef Celebrity México el año pasado y fue eliminada, se ganó los corazones de todos.

La conductora, quien también forma parte del reality MasterChef Junior conducido por Tatiana, es de las favoritas en el Ajusco, pues es una mujer muy transparente, y por esa razón ha conquistado al público y ha callado a los que la critican.

'La Bebeshita' incluso se ha sincerado sobre sus cirugías, lo que muchas famosas no hacen, dando detalles sobre sus procedimientos, en los que ha gastado casi un millón de pesos, y mostrando su impactante antes y después en redes.

Transferencia de pompi, dos, doble (ríe). Dos liposucciones, dos bubis (aumento de senos), nariz, papada, cachete. No me puse mentón ni pómulo, nueve entonces y lo normal, los rellenitos, el bótox", contó sobre sus cirugías.

Ahora, la guapa conductora apareció este viernes en Venga la Alegría y dio una entrevista exclusiva para contar que pese a que está soltera quiere convertirse en madre próximamente.

Ya quiero un bebé, o sea como que digo: 'ay se me antoja tener un bebecito' ahora que estoy con los niños de Master y así pero no hay ni novio, y pues ¿cómo? así no se pude tener un bebecito".

Y esque el estar con tantos niños en el reality culinario le ha llevado a descubrir su instinto maternal y al ser cuestionada sobre si seguiría los pasos de Sherlyn y tendría hijos ella sola, dijo:

Yo sí quiero una familia. Si por la vida no se puede, sí me gustaría formar una familia, casarme, de blanco, en la iglesia... yo soy muy tradicional".

Sobre si esto le despertó su instinto maternal, dijo: "Ay sí, más cuando va un papá de invitado o así, yo lloro". Además, reveló que hay una famosa que sí la quiere de nuera luego del escándalo con Érika Buenfil pues como se recordará, 'La Bebeshita' dijo que su hijo Nicolás le mandaba mensajes.

La conductora impactó a revelar que es nada más y nada menos que la villana de telenovelas Itatí Cantoral quien la quisiera de nuera.

Escuché que Itatí me dijo que ella sí quería ser mi suegra entonces mejor Itatí. Están guapos los gemelos, pero uno tiene novia. Me dijo que le mandara mensaje directo la Itati porque me quiere, me quiere de nuera".