Tras 'romance' lésbico y renunciar a exclusividad en Televisa, actriz anuncia retiro de las novelas

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien estuvo por 9 años en Televisa, rompe el silencio sobre porqué renunció a su exclusividad en la televisora y la razón por la que ya no quiere hacer telenovelas.

Se trata de Esmeralda Pimentel, quien en el 2009 debutó como actriz en el melodrama producido por Pedro Damián Verano de amor. Tras 3 años de ausencia regresa con un papel en Cachito de Cielo y luego Abismo de pasión.

En De que te quiero, te quiero participa como villana y en 2014 recibe su primer protagónico en El color de la pasión. Luego vinieron otros estelares: La vecina, Enamorándome de Ramón y La bella y las bestias, en 2018.

En ese entonces Pimentel anunció en el programa Hoy su retiro, anunciando que quería irse a Estados Unidos a seguirse preparando como actriz: "Quiero aprovechar este tiempo para irme a estudiar actuación, dirección, a Los Ángeles", dijo entonces.

Como se recordará, hace un tiempo corrió el rumor de que la actriz de 32 años era bisexual, pues afirmaron que sostuvo un romance lésbico con una mujer, la activista Bárbara Arredondo.

Esto nunca fue confirmado, aunque ambas presumían su relación como amigas. Esmeralda aclaró su orientación sexual y reveló que durante su infancia enfrentó una confusión sobre su identidad sexual, pues le gustaban "las niñas y niños".

Actualmente, la exconcursante de Nuestra Belleza México tiene una relación con el actor Osvaldo Benavides, sin embargo, en lo profesional no se le ha visto en otra producción en la televisión mexicana desde hace varios años.

Y es hasta ahora que Pimentel revela por qué renunció a su carrera en Televisa y a su exclusividad en el 2018 pese a que era de las protagonistas consentidas de productores en la televisora.

En el podcast Encubierto con el actor Juan Colucho, la actriz contó que ya no era feliz haciendo lo que hacía.

De ahí (hablando de su primer telenovela) me empezaron a hablar a otra y otra y otra y otra y siento que empecé a entrar en este camino en el que ya ni siquiera decides, ya es como de 'oye te quiero en esto, te quiero en otro' y empiezas a entrar como en una corriente, en la que yo dejé de cuestionarme las cosas o el para qué o el porqué", dijo.

Pimentel admitió que aunque parecía que lo tenía todo, en lo económico y profesional, ella no se sentía bien.

La gente me reconocía y empecé a cuestionarme 'esto no se siente bien'. La gente reconoce mi trabajo, ya me puedo mantener por mí misma, tengo la capacidad económica de ayudar a mi familia, estoy haciendo lo que amo y ¿por qué no estoy feliz?, ¿por qué no me siento dichosa?", explicó.

Incluso pensó que la del problema era ella por no apreciar su éxito en ese momento, hasta que se dio cuenta que lo que le faltaba era seguir su intuición y no hacer las cosas solo "por los beneficios".

Había una parte de mí, como artista, que dejé atrás por entrar como en este sistema de producir, producir, producir; en el que me olvidé de mi voz y de mi intuición y estaba haciendo cosas que no me convencían y que no me llenaban pero que me traían ciertos beneficios", agregó.

La actriz dejó muy claro que ya no quiere hacer telenovelas y que al retirarse de ellas se dio cuenta que había encontrado la felicidad.

Yo estaba muy clara que no quería seguir contando esas historias, sentía que me estaba llenando de vicios. Obviamente hacer telenovelas es dejar tu vida entera ahí, ya no tenía tiempo de leer, de ir al teatro, de ver cine… todo era trabajar, trabajar, trabajar y cuando lo dejé fui muy feliz", finalizó.

Tras dejar los melodramas, Esmeralda ha logrado desarrollar su propia productora y ha podido conseguir papeles en proyectos importantes como la serie estadounidense The good doctor.

