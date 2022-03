Tras ser criticada forma "cruel", Paola Núñez rompe el silencio y habla de sus cirugías

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Paola Núñez decidió ya no guardar ningún secreto al hablar de las cirugías que se ha hecho a sus ya 43 años de edad, pues en redes sociales siempre se le ha cuestionado.

En su mensaje la intérprete de 'Bárbara' en la telenovela Amor en Custodia, afirmó que la única cirugía que se ha hecho es en la nariz, descartando que se haya puesto bótox.

La única cirugía que yo me he hecho en la cara es mi nariz, hace muchos muchos años, después de (la telenovela) ‘Pasión Morena’ y ahora resulta que de repente, las últimas fotos que he subido de que estoy aquí en Vancouver (Canadá) me han empezado a decir que qué tanta cirugía me hice", dijo.

Y es que ella en unas tres fotos que subió a Instagram fue severamente criticada, a tal grado que terminó por borrarlas, para que dos días después diera una explicación.

Las últimas veces que subí (fotos) las últimas dos fotos, tres fotos que he subido a mis redes, a Instagram, me han comentado, no una, no dos, no tres, varios se subieron al tren y me empezaron a decir que yo tenía muchas cirugías, que todas las cirugías que me había hecho y que ¿qué me había hecho en la cara? Que ¿por qué estaba toda cirugiada? Y yo dije ‘what? (¿qué?)’", argumentó.

Además Núñez confesó que se traumó por las duras críticas, por lo que optó por borrar las fotos, además de pedirle ayuda a su hermana, quien le dio solo apoyo moral para afrontar los ataques.

Al principio me traumé, incluso le escribí a mi hermana (y le pregunté) ¿qué está pasando? ¿Por qué (me dicen eso)? Bajé la foto, subí otra foto y me dijeron lo mismo, que las cirugías, ‘Paola por favor ya no te hagas más cirugías’. Cada 6 meses me pongo ácido hialurónico en los labios y pensé ‘¿Será que eso cambia tanto mi cara que cambia tanto mi cara?’ I don’t know (no lo sé) Yo no tengo nada en contra de la cirugía plástica, al contrario si me tengo que hacer una cirugía, lo voy a hacer si considero que es necesario", dijo.

