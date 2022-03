VIDEO: Eduardo España le juega broma a conductor de Uber y se hace pasar por otra persona

Guadalajara, Jalisco.- La mañana de este sábado, 19 de marzo, el comediante de Vecinos, Eduardo España, le jugó una broma a un conductor de Uber, luego de hacerse pasar por otra persona.

Resulta ser que este fin de semana, el comediante de Vecinos y El Tenorio Cómico tuvo que viajar a Guadalajara, Jalisco, donde tomó un Uber para llegar a su destino; sin embargo, algo curioso le ocurrió durante su viaje en auto y es que, el conductor se percató de que estaba llevando a una celebridad.

Lejos de revelar su identidad, el intérprete de 'Margara Francisca' le jugó una broma al chofer, a quien comenzó a grabar con el pretexto de mostrarle a su 'compadre' que seguido lo confundían con un tal Eduardo España.

No a ver, vengo aquí en un Uber, en Guadalajara y me comenta el señor chofer algo, ¿qué me dice? Porque luego mi compadre Fido no me cree