Adiós Televisa: Tras acabar de indigente y kilos de más, actriz deja las novelas y se une a Chapoy

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien antes de alcanzar la fama confesó que durmió en las calles como indigente y no tenía para comer, llega a Ventaneando de Pati Chapoy luego de dejar las telenovelas en Televisa para debutar en TV Azteca como conductora.

Se trata de Paty Navidad, quien empezó su carrera en Televisa en 1992 al unirse al elenco de María Mercedes. Después participó en Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva, y Zacatillo, un lugar en tu corazón.

En 2019, Navidad hizo su último proyecto en Televisa San Ángel, Por amar sin ley. Desde entonces se alejó del medio artístico, hasta que en 2020 empezó a hacer pública su postura contra las vacunas Covid-19, lo que le costó ser vetada de todas las plataformas.

Al ser señalada por difundir "información falsa" sobre el virus, puesto que seguido publicaba sobre teorías conspirativas, le cerrarn todas sus cuentas. Incluso, estuvo grave en el hospital tras contagiarse, pero ella afirmó que nunca tuvo Covid y solo tuvo una "neumonía".

Tras un largo periodo de estar sin trabajo y protagonizar polémicas por su postura contra la pandemia, Paty fue contratada por TV Azteca para participar en el reality MasterChef Celebrity México. Al llegar al Ajusco, reveló que Televisa la habría vetado.

Me la he pasado haciendo castings, tocando puertas y pues no se abrían (...) yo estoy sumamente agradecida con TV Azteca porque para mí es valiosísimo retomar los escenarios (...) en Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen, no lo sé, pero soy una persona que no cargo rencores de nada, yo no le hago nada a nadie", dijo entonces.