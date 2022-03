Dulce María revela en 'Hoy' si habrá reencuentro de RBD y advierte a sus fans sobre fraude

Ciudad de México.- Tras convertirse en madre, Dulce María se encuentra trabajando en su próxima producción discográfica. Sin embargo, en su más reciente aparición en televisión, la intérprete fue abordada sobre el posible regreso de RBD, a lo cual no tuvo problema en responder.

Tras una ola de rumores sobre que la gira del reencuentro de RBD arrancaría este 2022, Dulce María aprovechó las cámaras del programa Hoy para desmentir el tour y alertar de fraude a los fans de la banda, quienes estarían comprando boletos falsos.

La cantante aseguró que más allá del interés que tienen la mayoría de los integrantes del grupo para hacer una colaboración en conjunto, esta vez no será posible verlos nuevamente unidos en un escenario.

Desgraciadamente este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ¡ojalá!, pero este año no se va a hacer, tenemos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo", dijo para el matutino de Televisa.