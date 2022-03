¿Es lesbiana? Tras 10 años casada, Galilea Montijo rompe el silencio en 'Hoy' sobre su divorcio

Ciudad de México.- Tras fuertes rumores que señalaban a Galilea Montijo de presuntamente serle infiel a su esposo Fernando Reina con su excompañera Maca Carriedo, la tapatía hace fuerte anuncio en el programa Hoy, harta de las especulaciones.

Al inicio de una de las secciones del matutino de Televisa, Galilea decidió enfrentar públicamente los comentarios que se han hecho en redes sobre si en verdad escondió su orientación sexual y empezó una relación con otra mujer, engañando a su esposo de 10 años.

La tapatía tomó con gran sentido del humor los señalamientos y, pese a que ya lo había aclarado ante medios este martes, este miércoles de nueva cuenta dio la cara y fiel a su estilo les respondió a todos los que la señalan de tener este amorío en Televisa.

El momento sucedió cuando Shanik Berman comenzó a piropear y levantarle el saco a Montijo, momento en que la conductora dijo: "Tate, no me toques porque acuérdate que...". Por su parte, Andrea Legarreta salió en defensa de Gali y continuó con la broma:

¡Ah sí!, ya pichas, cachas y dejas batear mana… yo estoy muy ofendida, tienes mucho tiempo conociéndome mana, y nunca me has lanzado ni un lazo", a lo que respondió sonriendo: "No eres mi tipo, ¿no?".