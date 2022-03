Gustavo Adolfo Infante no perdona deuda a Gaby Spanic; deberá pagarle en los próximos días

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En 2020, Gaby Spanic demandó por difamación de honor a Gustavo Adolfo Infante, proceso el cual posteriormente perdió a finales de dicho año y se le sentenció a pagarle al periodista cerca de 400 mil pesos, lo cual hasta el momento no ha cumplido.

Durante su participación en el programa Sale al sol, el presentador aseguró que el tiempo está cerca de agotarse para la venezolana y será en los próximos días cuando le pague la cantidad indicada por las autoridades.

La señora Gabriela Spanic tiene hasta este viernes para pagarme los 193 mil 700 pesos que el juzgado le ordenó que me va a pagar", comentó el comunicador en el matutino de Cadena 3.

No obstante, Gustavo Adolfo y su defensa legal no descartan que Spanic no liquide su adeudo, por lo que ya cuentan con un plan b en caso de que esto suceda: "Si no se manda una carta a donde esté trabajando, para que al juzgado le de ese dinero", manifestó.

Además, el conductor mencionó que el monto que la actriz está obligada a pagar es lo que él se gastó en pagarle a los abogados durante el tiempo que estuvo vigente el proceso legal, dinero que donará a una fundación de niños con cáncer.

La disputa entre Gaby y Adolfo Infante surgió hace más de un año, cuando el periodista y Ana María Alvarado mostraron en una emisión del programa mencionado un audio donde Spanic hablaba mal de Lucero, en ese momento el comunicador señaló que "no era novedad" pues ella siempre tiene conflictos con todas las personas con quienes trabaja, desatando el malestar de la actriz, quien decidió demandarlo.

