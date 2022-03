Hollywood se suma al bloqueo contra Rusia y cancela estrenos en dicha nación

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Los estudios cinematográficos de Hollywood de sumaron a las prestas contra Rusia tras haber invadido Ucrania desde el pasado 24 de febrero, hecho que ha cobrado la vida de más de dos mil civiles, al tiempo que ha provocado que cerca de un millón de personas sean evacuadas.

Este martes 1 de febrero, Paramount anunció que sus estrenos cinematográficos no llegarán a las pantallas de Rusia, país gobernado por Vladimir Putin y quien ordenó el despliegue de las tropas por diversas ciudades de Ucrania, en especial la región del Donbás que ha estado en disputa desde 2014.

Con esta decisión, títulos como La Ciudad Perdida, Sonic 2: La Película o incluso The Batman, no registrarán ganancias en las taquillas rusas debido a que sus estrenos no llegarán a dicha nación.

Cabe destacar que el séptimo arte no dejó pasar desapercibido el pronunciarse contra esta invasión, pues el pasado martes 1 de marzo, el Festival de Cannes destacó que la delegación rusa no participará, al tiempo que la plataforma de streaming, Netflix también bloqueó los contenidos que tengan que ver con el país gobernado por Putin.

