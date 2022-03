Issabela Camil le responde a Niurka tras destrozar a Jaime Camil por bioserie de Vicente Fernández

Ciudad de México.- Hace algunas horas la guapa actriz Issabela Camil se entrevistó con diversos medios de comunicación y respondió a las declaraciones que hizo la cubana Niurka Marcos hace unos días cuando criticó severamente a su hermano Jaime Camil.

En días pasados la vedette y modelo señaló que la actuación del actor de 48 años en la bioserie de Vicente Fernández le parece aburrida y "sosa", poniendo por encima el trabajo que está haciendo Pablo Montero de la mano de Televisa y su exesposo, el productor Juan Osorio.

En su más reciente encuentro con los reporteros, Issabela mencionó que ella no puede dar su postura como Niurka pues no ha visto ninguno de los dos trabajos, pero aseveró que tanto su hermano como Pablo son buenos actores.

No he visto ni la serie de mi hermano ni la serie de Montero, pero los dos son grandes estrellas, entonces seguramente habrá cosas maravillosas de las dos, pero no puedo opinar, no las he visto", explicó.