¡Lo consiguen de nuevo! BTS rompe récords tras premios obtenidos en los Korean Music Awards

Comparta este artículo

Seul, Corea del Sur.- El pasado 1 de marzo se llevaron a cabo los Korean Music Awards, evento que reconoce a lo mejor del entretenimiento hecho en Corea y que no dejó pasar desapercibido a BTS, agrupación que ha roto fronteras e incluso récords.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Esta fue la edición número 19 de esta entrega de premios y, por si fuera poco, los intérpretes de Butter, quienes están por arrancar una gira en Seúl que llegará a todo el mundo, se llevaron el premio a ‘Musico del año’, con lo que además de llevarse a casa el trofeo, también lo hicieron con el título de la única banda que ha conseguido arrasar en esta categoría por tercer año consecutivo.

En ese sentido, los ídolos del K-Pop también obtuvieron el récords de haber ganado cinco premios daesang, algo que ningún artista de K-Pop había conseguid antes, por lo que el ARMY no dejó pasar le hecho de hacerlos tendencia con felicitaciones por más logros conquistados.

Quizá no sea el ultimo logro que BTS consiga romper, pues el próximo 12 de marzo llegará a los cines de todo el mundo la proyección del tour 'Permission to dance on stage', el cual se realizará por la capital de Corea del Sur pero que podrá disfrutarse por los fans de todo el mundo gracias a los complejos cinematográficos.

En México, contará con dos proyecciones por día y, de acuerdo con los datos revelados, se vendieron más de 300 mil boletos en un solo día, lo que equivale a llenar 30 veces el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Fuente: BTS Network