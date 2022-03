Ninel Conde se pone su bañador más arriesgado y lo presume con sus fans de Instagram

Ciudad de México.- Ninel Conde está más disciplinada que nunca y mostrando sus encantos físicos para sumar más seguidores a sus redes sociales, donde siempre es ovacionada en cada publicación nueva.

A través de su cuenta de Instagram, la llamada 'Bombón Asesino' presumió su increíble figura portando un bañador de dos piezas e invitó a los cibernautas a sumarse a esta plataforma de contenido exclusivo.

En la imagen, la cantante y actriz se deja ver de espalda a la cámara mientras disfruta de un paseo en yate por los mares de Florida. Además, aprovechó para presumir su pequeña cintura y sus amplias caderas.

La estrella de Televisa ha negado mantener comunicación con su esposo Larry Ramos, quien permanece prófugo de la justicia estadounidense luego que violara el arresto domiciliario que cumplía en Miami.

Hace unos días, en entrevista con el programa Ventaneando, Ninel detalló cómo se ha sentido luego que estallara el escándalo tras la fuga del empresario colombiano, con quien se casó en octubre de 2020.

Yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos, los errores... Porque de pronto uno puede confiar en alguien que a lo mejor no debiste o a lo mejor sí, o quién sabe, el tiempo lo dirá. Pero uno actúa de buena voluntad, no actúas pensando 'ay, voy a confiar en este para que las cosas salgan mal', no. Así es la vida y hay que seguir adelante", expresó la actriz.