¿Puedes creerlo? Chris Martin de Coldplay, cumple 45 años y en redes le llueven felicitaciones

Ciudad de México.- Coldplay es una de las bandas de brit pop más populares del mundo y no es de extrañarse que su reciente gira ‘Music of the spheres World Tour’ sea de las más esperadas por el público sobre todo tras el retorno de los eventos en vivo que sufrieron una pausa por la crisis sanitaria; sin embargo, su vocalista es tendencia en redes por una razón ajena a la música.

Christoper Anthony John Martin, como se llama el líder de esta banda, cumple 45 años de edad y su nombre se ha vuelto tendencia desde las primeras horas debido a que los fans del intérprete de Shiver lo han llenado de felicitaciones que se acompañan de vídeos, fotos y hasta datos curiosos del artista.

El nacido en Exeter, Inglaterra es el único de su familia que mostró dotes para la música de manera profesional, pues en el caso de sus padres, se ha revelado que su padre se dedicó toda su vida a la contabilidad, mientras que su madre es profesora de música, a quien se le ha adjudicado la enseñanza del cantante y su amor por la composición, hecho que años más tarde lo llevaría a la fama internacional y a vender boletos para estadios completos en menos de una hora.

La fama de Coldplay llevó a Martin a conocer a la actriz Gwyneth Paltrow en 2003 con quien llegó al altar e incluso tuvo dos hijos; sin embargo, la relación entre ambos llegó a su fin aunque ambos han demostrado que un divorcio no es motivo de cortar vínculos amistosos, pues cuando el cantante mantuvo una relación con Dakota Johnson, se fueron de vacaciones con Paltrow, su pareja y los hijos de ambos.

Coldplay llegará a Monterrey el próximo 25 de marzo y tras ello, visitará también Guadalajara y la Ciudad de México, por lo que los boletos se agotaron aunque el sistema Ticketmaster reveló que en ocasiones, algunos accesos se liberan, por lo que hay posibilidades que nadie quede fuera.

