Residente denuncia que un reguetonero censura su próximo sencillo; aseguran es J Balvin

Ciudad de México.- Residente, cuyo nombre de pila es René Pérez Joglar, denunció en redes sociales que un reguetonero está empeñado en impedir que su próximo sencillo sea lanzado.

El exintegrante de Calle 13 reveló que está preparando un tema en el que arremete contra un colega del género urbano y que aunque no ha visto la luz, ya estarían amenazando con demandarlo en caso de hacerlo.

Aunque no mencionó directamente a un cantante, varios usuarios de internet aseguran que se trata de J Balvin, pues el año pasado ambos protagonizaron una polémica cuando el colombiano trató de boicotear los Latin Grammy y el puertorriqueño lo señaló por dicha acción.

A cinco meses de dicho enfrentamiento, Residente publicó un video en su cuenta de Instagram, donde dijo lo siguiente:

Cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pend$%#*. En estos días iba a sacar un tema, donde hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música, y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano".

De acuerdo con lo que explicó, la persona involucrada se enteró de este tema y no reaccionó muy bien: "Desde entonces no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saque el ca%&$ tema. Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los %$#/ bien puestos y no se prestó para eso", agregó.

Además, Residente lanzó un fuerte mensaje contra el intérprete de reguetón. "Por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final, no me importa si me demanda. No me importa si no me ponen en los playlists. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj%&$ y tú eres un esclavito más de la industria".

Finalmente, el puertorriqueño aseguró que sacará el tema cuando su público se lo pida: "En lo que la gente decide, puedes ir subiendo tus videítos para que te coj%$ lástima".

Cabe recordar que hace seis meses, Residente protagonizó una fuerte pelea mediática con el colombiano J Balvin, quien se quejó por las pocas nominaciones que obtuvo para los Latin Grammy.

Tu música es como si fuera un carrito de hot dog", le dijo René en aquella ocasión; como respuesta, el colombiano vendió mercancía alusiva a este comentario en su página de internet.

