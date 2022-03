"Sí da pena": Doña Rosa Rivera aviva la polémica familiar y tunde a Chiquis por posar en poca ropa

Ciudad de México.- De nueva cuenta la dinastía Rivera se encuentra en medio de la polémica debido a que hace algunas horas doña Rosa Rivera explotó en contra de Chiquis Rivera y destrozó a su nieta por posar en poca ropa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Reporteros del programa Chisme no Like se encontraron a la madre de la fallecida Jenni Rivera y a su hijo Juan Rivera y les preguntaron sobre las picantes fotografías que comparte la mujer empresaria de 36 años.

Hay que recordar que Chiquis ha demostrado que es una mujer libre y segura de sí misma por ello siempre muestra su cuerpazo sin temor a las críticas y sin pensar en el que dirán.

Su tío Juan aseguró que no está de acuerdo con el comportamiento de la exesposa de Lorenzo Méndez y dijo qué haría si fuera su hija:

Si fuera mi hija hablaría con ella. Le diría: 'Hija, no ocupas eso. No quiero que la gente te vea de esa manera. No importa que todo el mundo lo haga. No quiere decir que sea exactamente lo correcto'", explicó.